मारधाड़ से पॉवरपैक हैं ये 7 सीरीज, OTT पर जाकर दीजिए सलटा

मारधाड़ से पॉवरपैक हैं ये 7 सीरीज, OTT पर जाकर दीजिए सलटा
| Jan 24, 2025
OTT प्लेटफॉर्म्स पर आपको एक से बढ़कर एक शानदार फिल्में और सीरीज मिल जाती हैं.
लेकिन अगर आप लाजवाब मारधाड़ वाला कंटेंट देखना चाहते हैं, तो ये 7 सीरीज देखें.
सुष्मिता सेन थ्रिलर एक्शन सीरीज आर्या आप Hotstar पर देख सकते हैं.
एक्शन से फुल सीरीज द नाइट मैनेजर आपको Prime Video पर मिल जाएगी.
स्पेशल ऑप्स Hotstar पर मौजूद है.
Sony Liv पर मौजूद सीरीज तनाव भी मारधाड़ से भरपूर है.
सिटाडेल प्रियंका चोपड़ा स्टारर सीरीज सिटाडेल प्राइम वीडियो पर मौजूद है.
इंडियन पुलिस फोर्स यह एक इन्वेस्टीगेशन और एक्शन से भरपूर सीरीज है. इसे आप अमेजन प्राइम पर देख सकते हैं.
आप एक्शन से भरपूर रीचर सीरीज भी देख सकते हैं.
