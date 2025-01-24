मारधाड़ से पॉवरपैक हैं ये 7 सीरीज, OTT पर जाकर दीजिए सलटा

Bollywood Staff Source: Bollywoodlife.com | Jan 24, 2025

OTT प्लेटफॉर्म्स पर आपको एक से बढ़कर एक शानदार फिल्में और सीरीज मिल जाती हैं.

Source: Bollywoodlife.com

लेकिन अगर आप लाजवाब मारधाड़ वाला कंटेंट देखना चाहते हैं, तो ये 7 सीरीज देखें.

Source: Bollywoodlife.com

सुष्मिता सेन थ्रिलर एक्शन सीरीज आर्या आप Hotstar पर देख सकते हैं.

Source: Bollywoodlife.com

एक्शन से फुल सीरीज द नाइट मैनेजर आपको Prime Video पर मिल जाएगी.

Source: Bollywoodlife.com

स्पेशल ऑप्स Hotstar पर मौजूद है.

Source: Bollywoodlife.com

Sony Liv पर मौजूद सीरीज तनाव भी मारधाड़ से भरपूर है.

Source: Bollywoodlife.com

सिटाडेल प्रियंका चोपड़ा स्टारर सीरीज सिटाडेल प्राइम वीडियो पर मौजूद है.

Source: Bollywoodlife.com

इंडियन पुलिस फोर्स यह एक इन्वेस्टीगेशन और एक्शन से भरपूर सीरीज है. इसे आप अमेजन प्राइम पर देख सकते हैं.

Source: Bollywoodlife.com

आप एक्शन से भरपूर रीचर सीरीज भी देख सकते हैं.

Source: Bollywoodlife.com

Thanks For Reading!

Next: Netflix Crime Thriller: क्राइम से भरपूर इन फिल्मों को देख कांप जाएंगी रूह

 

 अगली वेब स्टोरी देखें.