OTT पर मिस ना करें ये क्राइम वेब सीरीज, देखकर खड़े हो जाएंगे रोंगटे
Shashikant Mishra
| Nov 07, 2025
वेब सीरीज 'रंगबाज' जी5 पर काफी पसंद की गई.
वेब सीरीज 'स्कैम 1992' सोनी लिव पर खूब देखी गई.
वेब सीरीज 'स्पेशल ऑप्स' के तीनों सीजन ने हॉटस्टार पर आते ही छा गए थे.
वेब सीरीज आईसी '814 द कंधार हाईजैक' को नेटफ्लिक्स पर देखकर हिल गए.
वेब सीरीज 'सेक्रेड गेम्स' को नेटफ्लिक्स पर अच्छा रिस्पॉन्स मिला था.
वेब सीरीज 'फर्जी' प्राइम वीडियो पर काफी पॉपुलर हुई थी.
वेब सीरीज 'पाताल लोक' के दोनों सीजन प्राइम वीडियो पर काफी चर्चा में रहे हैं.
