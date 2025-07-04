Zee5 की इन क्राइम वेब सीरीज को देख गुम हो जाएगी सिट्टी-पिट्टी!
Shashikant Mishra
| Jul 04, 2025
वेब सीरीज 'ऑटो शंकर' ने डर से लोगों के पसीना ला दिया था.
वेब सीरीज 'साइनाइड मल्लिका' में खतरनाक कहानी दिखाई गई.
वेब सीरीज 'दुरंगा' देखकर आपके होश उड़ जाएंगे.
वेब सीरीज 'काफिर' में अलग लेवल की कहानी है.
वेब सीरीज 'मुर्शिद' में क्राइम का जबरदस्त डोज दिया गया है.
वेब सीरीज 'रंगबाज' में क्राइम की कहानी देख डर से दिल धड़क जाएगा.
वेब सीरीज 'मिथ्या' को काफी पसंद किया गया था.
वेब सीरीज 'द वर्डिक्ट-स्टेट वर्सेस नानावटी' को अच्छा रिस्पॉन्स मिला था.
