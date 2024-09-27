इन फिल्मों को देखकर होने लगेगी इंसानों से नफरत
Pratibha Gaur
Source:
Bollywoodlife.com
| Sep 27, 2024
नेटफ्लिक्स पर मौजूद 'सेक्टर 36' देख आपका इंसानियत से भरोसा उठ जाएगा।
'डेहमर' फिल्म नेटफ्लिक्स पर मौजूद है, इसे देखकर आपकी रूह कांप जाएगी।
'आमिर' फिल्म की कहानी आपको हफ्तों तक सोने नहीं देगी।
'मिसेज सीरियल किलर' को आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं।
'अज्जी' फिल्म भी नेटफ्लिक्स पर मौजूद है।
जी5 पर मौजूद 'मात्रुभूमि' फिल्म देखकर आपका इंसानियत से भरोसा उठ जाएगा।
अदा शर्मा की 'द केरल स्टोरी' जी5 पर देख सकते हैं।
'वेलकम होम' सोनी लिव पर मौजूद है।
'मैं और चार्ल्स' फिल्म हॉटस्टार पर उपलब्ध है।
