Netflix की टॉप फिल्में, 6वीं का सस्पेंस हिला देगा दिमाग

Mishra Rajivranjan Sushilkumar Source: Bollywoodlife.com | Feb 07, 2025

तमिल भाषा में बनी फिल्म Thangalaan एक एक्शन एडवेंचर फिल्म है.

Venom: The Last Dance नेटफ्लिक्स पर मौजूद कमाल की फिल्म है.

Pushpa 2: The Rule फिल्म पुष्पा के आगे की कहानी है.

Prey for the Devil एक हॉरर फिल्म है.

Lucky Bhaskar में एक बदकिस्मत युवा की कहानी दिखाई गई है.

Rifle Club एक कमाल की सस्पेंस थ्रिलर है.

कॉमेडी और एक्शन से भरपूर फिल्म Back in Action आपको खूब पसंद आएगी.

फिल्म Bhool Bhulaiyaa 3 में आपको हॉरर, कॉमेडी और मंजुलिका की कहानी में ट्विस्ट देखने को मिलता है.

