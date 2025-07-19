Netflix की इन रियल क्राइम वेब सीरीज को देख थर्रा गए थे लोग!
वेब सीरीज 'दिल्ली क्राइम' दिल्ली में होने वाले अलग-अलग क्राइम पर बनी है.
वेब सीरीज 'हाउस ऑफ सीक्रेटः द बुराड़ी डेथ्स' में दिल्ली में एक घर में एक साथ हुई आत्महत्या पर बनी है.
वेब सीरीज 'आईसी 814: द कंधार हाईजैक' में आतंकियों द्वारा भारत के प्लेन के हाईजैक की कहानी दिखाई गई है.
वेब सीरीज 'द इंद्राणी मुखर्जी स्टोरी: बरीड ट्रुथ' में इंद्राणी मुखर्जी की जिंदगी पर बनी है.
वेब सीरीज 'जामताड़ा' में ऑनलाइन फ्रॉड करने वाले लोगों की कहानी दिखाई गई.
वेब सीरीज 'स्कूप' की कहानी पत्रकार जिग्ना वोरा की लाइफ पर बेस्ड है.
वेब सीरीज 'द रेलवे मैन' में भोपाल गैस ट्रेजडी की कहानी को दिखाया गया है.
वेब सीरीज 'ट्रायल बाय फायर' में उपहार सिनेमा में हुई घटना के बारे में दिखाया गया है.
