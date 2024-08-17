जी5 की इन हॉरर फिल्मों को देखकर छूट जाएगा पसीना

Pratibha Gaur Source: Bollywoodlife.com | Aug 17, 2024

जी5 पर मौजूद 'द वाइफ' फिल्म में आपको डर का खौफनाक मंजर देखने को मिलेगा।

रितेश और सोनाक्षी की 'काकुड़ा' भी जी5 पर उपलब्ध है।

'यू टर्न' में जबरदस्त क्राइम और खौफ का मंजर दिखाया गया है।

'जुदा होके भी' इस हॉरर फिल्म को आप जी5 पर देख सकते हैं।

1920 लंदन, फिल्म को भी आप जी5 पर देख सकते हैं।

प्रभु देवा और तमन्ना भाटिया की फिल्म 'खामोशी' भी जी5 पर उपलब्ध है।

'अलोन' फिल्म को आप जी5 पर देख सकते हैं।

'मंत्रा' फिल्म में भी डर का खौफनाक मंजर दिखाया गया है।

'अष्टाकर्मा' इस फिल्म को आप जी5 पर देख सकते हैं।

