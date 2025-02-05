Netflix, Prime Video, Hotstar, हर जगह छा गई हैं ये 9 वर्ल्ड क्लास साउथ थ्रिलर

Mishra Rajivranjan Sushilkumar Source: Bollywoodlife.com | Feb 05, 2025

Amazon Prime Video पर Goodachari देखें. फिल्म में आने वाले सस्पेंस आपका दिमाग हिला देंगे.

फिल्म Ratsasan में सस्पेंस से भरे ट्विस्ट और थ्रिलर आपको अंत तक बांधे रखते हैं. इसे आप Disney+ Hotstar पर देख सकते हैं.

Maharaja वियज सेतुपति की कमाल की फिल्म है. फिल्म आप Netflix पर देख सकते हैं.

Jai Bhim फिल्म को आप Amazon Prime Video पर देख सकते है.

Disney+ Hotstar पर मौजूद आर माधवन और विजय सेतुपति की फिल्म Vikram Vedha लाजवाब थ्रिलर है.

Netflix पर आप एक बार फिल्म Iratta देखें. फिल्म में चौकाने वाले रहस्य देख आप दंग रह जाएंगे.

क्राइम थ्रिल से भरपूर फिल्म Evaru आपका दिमाग हिला देगी.

एक्शन और रहस्यों से भरपूर फिल्म Kannur Squad आपको Disney+ Hotstar पर मिल जाएगी.

फिल्म Super Deluxe में एक पॉर्न स्टार, एक परेशान कपल, एक करप्ट पुलिस ऑफिसर और एक लड़का एक बहुत बड़ी परेशानी का सामना करते हैं.

