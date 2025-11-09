रियल क्राइम पर बनी इन वेब सीरीज को देखने के लिए चाहिए होगा 'शेर जैसा कलेजा'
Shashikant Mishra
| Nov 09, 2025
वेब सीरीज 'आखिरी सच' जियो हॉटस्टार पर आई और लोगों को दहला गई.
जी5 की वेब सीरीज 'ऑटो शंकर' में डरावने साइको किलर की कहानी दिखाई गई.
वेब सीरीज 'आईसी 814 द कंधार हाईजैक' को नेटफ्लिक्स पर देखा जा सकता है.
शेयर मार्केट के घोटाले पर बनी वेब सीरीज 'स्कैम 1992' सोनी लिव पर देख सकते हैं.
वेब सीरीज 'रंगबाज' जी5 पर है और इसकी कहानी काफी खतरनाक है.
भोपाल गैस त्रासदी पर बनी वेब सीरीज 'द रेलवे मैन' नेटफ्लिक्स पर है.
सोनी लिव की वेब सीरीज 'स्कैम 2003' में स्टांप घोटाला दिखाया गया है.
