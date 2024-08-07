हॉलीवुड की ये सस्पेंस फिल्में तेज दिमाग वालों को भी कर देगी चारों खाने चित
| Aug 07, 2024
नेटफ्लिक्स की फिल्म ट्रिगर वॉर्निंग में ढेर सारा एक्शन और सस्पेंस है।
नो एग्जिट में हॉरर के साथ-साथ मिस्ट्री की तड़का लगा है, जो हॉटस्टार पर मौजूद है।
नेटफ्लिक्स की फिल्म द गिल्टी भी इसी लिस्ट में है।
फिल्म में जोरदार एक्शन और धमाका है।
गोन गर्ल मिस्ट्री और थ्रिलर से भरपूर फिल्म है, ये फिल्म आप नेटफ्लिक्स पर देखें।
शटर आइसलैंड जियो सिनेमा पर फ्री में मौजूद है।
फ्रैक्चर्ड अमेजन थ्रिलर फिल्म है।
ये फिल्म आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हो।
अलोन हॉरर और सस्पेंस से भरी हुई है। ये फिल्म अजेजन पर उपलब्ध है।
मुनिच भी इस लिस्ट में है। ये फिल्म नेटफ्लिक्स और अमेजन पर है।
