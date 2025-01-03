तो इस वजह से छोड़ा था 'बुआ' ने Kapil Sharma का शो, बोलीं 'अब सब पहले जैसा नहीं....'
| Jan 03, 2025
इस समय कपिल शर्मा का कॉमेडी शो ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर सबको खूब एंटरटेन कर रहा है.
कपिल शर्मा के कॉमेडी शो ने इंडिया के हर घर में अपनी पहचान बना ली है.
कपिल शर्मा का शो पहले कलर्स टीवी पर टेलीकास्ट हुआ करता था.
लेकिन कपिल शर्मा और कलर्स टीवी के मेंबर्स के बीच किसी बात को लेकर मनमुटाव हो गया था.
कपिल शर्मा ने कलर्स टीवी से रिश्ता तोड़कर इस शो को सोनी टीवी पर जारी किया था.
कपिल शर्मा ने जब कलर्स टीवी के साथ अपना कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा था उसी दौरान उपासना सिंह ने भी शो को अलविदा कह दिया था.
उपासना सिंह इस कॉमेडी शो में कपिल शर्मा की बुआ का किरदार किया करती थीं.
लेकिन कपिल शर्मा और कलर्स टीवी के मेंबर्स के बीच झगड़े के बाद उन्हें इस शो को छोड़ने पड़ा था.
दरअसल, उपासना सिंह का कॉन्ट्रैक्ट कलर्स टीवी के साथ था इसलिए उन्हें शो को छोड़ना पड़ा था
हालांकि अब कपिल शर्मा का शो ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर दुनियाभर में खूब नाम कमा रहा है.
