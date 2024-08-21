हॉटस्टार पर सितंबर में रिलीज होंगी ये मूवीज- वेब सीरीज
Pratibha Gaur
| Aug 21, 2024
'काना कनुम कनंगल' का तीसरा सीजन 30 अगस्त को रिलीज होगा।
'ओनली मर्डर्स इन द बिल्डिंग' वेब सीरीज जल्द ही हॉटस्टार पर रिलीज होगी।
1000 बेबीज, यह मलयालम थ्रिलर फिल्म भी जल्द ही हॉटस्टार पर रिलीज होगी।
'बिग बॉस 8' का तेलुगु वर्जन भी जल्द ही हॉटस्टार पर रिलीज होगा।
'ताजा खबर' का सीजन 2 सितंबर में हॉटस्टार पर रिलीज हो सकता है।
पंकज त्रिपाठी की 'क्रिमिनल जस्टिस' भी सितंबर में रिलीज हो सकती है।
कुशा कपिला की 'लाइफ हिल गई' वेब सीरीज हाल ही में ओटीटी पर रिलीज हुई है।
ऋचा चड्ढा की 'कातिल कौन' भी हाल ही में ओटीटी पर रिलीज हुई है।
'डार्लिंग' यह तेलुगु फिल्म भी हाल ही में हॉटस्टार पर रिलीज हुई है।
