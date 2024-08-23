सितंबर 2024 में प्राइम वीडियोज पर रिलीज होंगी ये मूवीज-सीरीज
Pratibha Gaur
Source:
Bollywoodlife.com
| Aug 23, 2024
अनन्या पांडे की 'कॉल मी बे' 6 सितंबर को प्राइम वीडियोज पर रिलीज होगी।
'कोमो कजार ए अन मोंस्ट्रूओ', यह क्राइम डॉक्यूमेंट्री 6 सितंबर को रिलीज होगी।
'पॉपस्टार्स: सीजन 6' इस शो का प्रीमियर 12 सितंबर को होगा।
'थर्सडे नाइट फुटवॉल', इस शो का प्रीमियर भी 12 सितंबर को होगा।
'माई ओल्ड ऐस', यह कॉमेडी ड्रामा 13 सितंबर को रिलीज होगा।
'कोरटोइस: ला वुएलता डेल न्यूमेरो' यह 20 सितंबर को रिलीज होगी।
'क्राइम हीट' यह सीरीज 26 सितंबर को रिलीज होगी।
'डिनो डेक्स', यह सीरीज भी सितंबर में ही रिलीज होगी।
'ओटी23: ला गीरा', यह म्यूजिक डॉक्यूमेंट्री भी सितंबर में ही स्ट्रीम होगी।
