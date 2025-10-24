OTT पर मचने वाला है असली बवाल! 'पंचायत 5' समेत ये सीरीज लेने वाली हैं धमाकेदार एंट्री
Sadhna Mishra
| Oct 24, 2025
अगर आप भी OTT लवर्स हैं, तो आपके लिए खुशखबरी है. जल्द ही 'पंचायत 5' समेत ये 5 सीरीज रिलीज होने वाली है.
मनोज बाजपेयी फिर से श्रीकांत तिवारी बनकर धमाल मचाने को तैयार हैं. 'द फैमिली मैन 3' नवंबर मेंं रिलीज हो सकती है.
शेफाली शाह की दिल्ली क्राइम 3 एक बार फिर से नेटफ्लिक्स पर रिलीज होने जा रही है. सच्ची घटनाओं से जुड़ी ये सीरीज 13 नवंबर को रिलीज होगी.
संजय लीला भंसाली की शानदार सीरीज हीरामंडी 2 एक बार फिर से नेटफ्लिक्स पर आने वाली है.
फुलेरा गांव के अभिषेक त्रिपाठी की कहानी अब और दिलचस्प मोड़ लेने वाली है. इसका पांचवा सीजन 2026 में रिलीज होगा.
जयदीप अहलावत का किरदार हाथीराम चौधरी फिर से लौट सकता है, हालांकि अभी इसकी ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुई.
