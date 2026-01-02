OTT डील की जंग में किस फिल्म ने मारी बाजी? सबसे महंगी बिकीं ये 5 मूवीज

Sadhna Mishra Source: Bollywoodlife.com | Jan 02, 2026

आज फिल्म की सक्सेस सिर्फ थिएटर में तय नहीं होती है, बल्कि असली खेल डिजिटल प्लेटफॉर्म पर शुरू होता है, जहां एक मूवी की डील करोड़ों में होती है.

Source: Bollywoodlife.com

भारतीय सिनेमा अब ग्लोबल लेवल पर अपनी धाक जमा रहा है. ऐसे में नेटफ्लिक्स और अमेज़न प्राइम जैसे OTT प्लेटफॉर्म्स मोटी रकम देकर फिल्मों के राइट्स खरीद रहे हैं.

Source: Bollywoodlife.com

आज हम आपको ऐसी ही 5 फिल्मों के बारे में बताने जा रहे हैं, जो ओटीटी की दुनिया में मनी मशीन बनकर इतिहास रच रही हैं.

Source: Bollywoodlife.com

एस. एस. राजामौली की फिल्म 'आरआरआर' की डील डिज्नी प्लस हॉटस्टार और नेटफ्लिक्स के साथ 300 करोड़ रुपए में हुई थी.

Source: Bollywoodlife.com

पीरियड एक्शन फिल्म 'केजीएफ चैप्टर 2' की ओटीटी डील अमेजन प्राइम वीडियो के साथ 320 करोड़ रुपए में हुई थी.

Source: Bollywoodlife.com

नाग अश्विन की साइंस फिक्शन फिल्म 'कल्कि 2898 AD' की डील भी अमेजन प्राइम वीडियो के साथ हुई थी. यह डील 375 करोड़ रुपए की थी.

Source: Bollywoodlife.com

रिपोर्ट्स के मुताबिक, अल्लू अर्जुन की टेंटिटिव टाइटल वाली फिल्म 'AA22xA6' की रिलीज से पहले ही नेटफ्लिक्स के साथ 600 करोड़ रुपए में डील हो गई है.

Source: Bollywoodlife.com

एस.एस. राजामौली की अपकमिंग फिल्म 'वाराणसी' का नाम भी इसमें शामिल है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, 650 करोड़ रुपए में फिल्म के राइट्स नेटफ्लिक्स ने खरीद लिए हैं.

Source: Bollywoodlife.com

Thanks For Reading!

Next: क्या है अंबानी फैमिली का फिटनेस फॉर्मूला? जानें खाने की थाली में क्या-क्या करते हैं शामिल

 

 अगली वेब स्टोरी देखें.