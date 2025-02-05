OTT पर रिलीज हुई Baby John, फिल्म देखने के लिए करना होगा...

Shashikant Mishra Source: Bollywoodlife.com | Feb 05, 2025

बॉलीवुड एक्टर वरुण धवन की फिल्म 'बेबी जॉन' 25 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी. फिल्म को लेकर काफी बज था लेकिन उस तरह कमाई नहीं हुई.

फिल्म 'बेबी जॉन बॉक्स ऑफिस पर नहीं चली लेकिन क्रिटिक्स ने इसकी तारीफ की थी. फिल्म में जैकी श्रॉफ, वामिका गब्बी और कीर्ति सुरेश भी थे.

इसी बीच वरुण धवन के फैंस के लिए खुशखबरी है. दरअसल, फिल्म 'बेबी जॉन' की ओटीटी रिलीज डेट पर बड़ा अपडेट सामने आया है.

वरुण धवन की फिल्म 'बेबी जॉन' ने 5 फरवरी यानी आज से ओटीटी प्लेटफॉर्म अमेजन प्राइम वीडियो पर दस्तक दे दी है.

वरुण धवन की ये फिल्म रेंट पर उपलब्ध है. फिल्म 'बेबी जॉन' को अभी देखने के लिए आपको 249 रुपये खर्च करने पड़ेंगे.

कलीश के डायरेक्शन में बनने वाली वरुण धवन की फिल्म 'बेबी जॉन' कुछ समय बाद बिना रेंट के उपलब्ध हो सकती है.

बताया जा रहा है कि फिल्म 'बेबी जॉन' को बिना रेंट के लिए देखने के लिए 28 फरवरी तक का इंतजार करना पड़ सकता है.

