OTT पर रिलीज हुई Baby John, फिल्म देखने के लिए करना होगा...
Shashikant Mishra
Source:
Bollywoodlife.com
| Feb 05, 2025
बॉलीवुड एक्टर वरुण धवन की फिल्म 'बेबी जॉन' 25 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी. फिल्म को लेकर काफी बज था लेकिन उस तरह कमाई नहीं हुई.
Source:
Bollywoodlife.com
फिल्म 'बेबी जॉन बॉक्स ऑफिस पर नहीं चली लेकिन क्रिटिक्स ने इसकी तारीफ की थी. फिल्म में जैकी श्रॉफ, वामिका गब्बी और कीर्ति सुरेश भी थे.
Source:
Bollywoodlife.com
इसी बीच वरुण धवन के फैंस के लिए खुशखबरी है. दरअसल, फिल्म 'बेबी जॉन' की ओटीटी रिलीज डेट पर बड़ा अपडेट सामने आया है.
Source:
Bollywoodlife.com
वरुण धवन की फिल्म 'बेबी जॉन' ने 5 फरवरी यानी आज से ओटीटी प्लेटफॉर्म अमेजन प्राइम वीडियो पर दस्तक दे दी है.
Source:
Bollywoodlife.com
वरुण धवन की ये फिल्म रेंट पर उपलब्ध है. फिल्म 'बेबी जॉन' को अभी देखने के लिए आपको 249 रुपये खर्च करने पड़ेंगे.
Source:
Bollywoodlife.com
कलीश के डायरेक्शन में बनने वाली वरुण धवन की फिल्म 'बेबी जॉन' कुछ समय बाद बिना रेंट के उपलब्ध हो सकती है.
Source:
Bollywoodlife.com
बताया जा रहा है कि फिल्म 'बेबी जॉन' को बिना रेंट के लिए देखने के लिए 28 फरवरी तक का इंतजार करना पड़ सकता है.
Source:
Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!
Next: शाहरुख खान की वो हीरोइन जो कभी लगाती थी पोछा, आज करती है पाकिस्तान पर...
अगली वेब स्टोरी देखें.