इन फिल्मों को देख हंस-हंस कर निकल जाएंगे आंसू, फ्री में उठाए मजा
Kavita
Source:
Bollywoodlife.com
| Aug 06, 2024
जियो सिनेमा पर ढेर सारी फिल्में मौजूद हैं, जिन्हें आप आसानी से फ्री में देख सकते हैं।
यहां पर आप ढेर सारी कॉमेडी फिल्में भी देख सकते हैं।
पार्टनर में सलमान खान और गोविंदा की जोड़ी नजर आई है।
अजब प्रेम की गजब कहानी भी इस लिस्ट में है, जिसमें कटरीना और रणबीर की जोड़ी पसंद की गई।
कॉकटेल भी कॉमेडी और मजेदार सीन्स से भरी हुई फिल्म है।
गोलमाल 3 भी जियो सिनेमा पर फ्री में देख सकते हैं।
पटेल की पंजाबी शादी नाम से ही कॉमेडी फिल्म लग रही है।
संडे अजय देवगन की फिल्म है, जिसमें फुल ऑन कॉमेडी है।
तनु वेड्स मनु की दो पार्ट रिलीज हुई, जिसने बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा दिया।
विक्की डोनर आयुष्मान खुराना की फिल्म है, जो काफी मजेदार है।
