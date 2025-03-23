OTT Releases: मार्च के लास्ट वीक में रिलीज होंगी ये मूवीज और वेब सीरीज
Shashikant Mishra
| Mar 23, 2025
मार्च के आखिरी सप्ताह में 'सिकंदर' समेत कई फिल्में सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली हैं.
सिनेमाघरों के अलावा ओटीटी प्लेटफॉर्म पर भी कई मूवीज और वेब सीरीज दस्तक देंगी.
आइए जानते हैं कि महीने के लास्ट वीक में कौन सी मूवीज और वेब सीरीज ओटीटी पर देखने को मिलेंगी.
फिल्म 'मुफासा: द लायन किंग' 26 मार्च को जियो हॉटस्टार पर रिलीज होगी.
शो 'डेलुलु एक्सप्रेस' 27 मार्च से प्राइम वीडियो पर स्ट्रीम किया जाएगा.
फिल्म 'विदुथलाई पार्ट 2' (हिंदी) जी5 पर 28 मार्च को दस्तक देने वाली है.
वेब सीरीज 'ओम काली जय काली' जियो हॉटस्टर पर 28 से स्ट्रीम होगी.
