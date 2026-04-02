OTT पर गदर मचाने के लिए तैयार हैं विक्रांत मैसी, इन 5 फिल्मों में दिखेगा अलग अंदाज
Sadhna Mishra
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Bollywoodlife.com
| Apr 02, 2026
टीवी सीरियल से फिल्मों तक का सफर तय करने वाले विक्रांत मैसी जल्द ही ओटीटी पर गदर मचाने के लिए तैयार हैं.
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आखिरी बार फिल्म 'आंखों की गुस्ताखियां' में नजर आए विक्रांत के पास कई बड़ी फिल्में पाइपलाइन में हैं. आइए एक नजर उनपर डालते हैं.
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इसके अलावा उनके पास 'तलाखों में एक' में मूवी भी है, जिसमें वो एक्ट्रेस राशि खन्ना के साथ रोमांस फरमाते दिखाई देंगे.
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अमित जोशी के डायरेक्शन में बनी फिल्म 'यार जिगरी' जल्द ही OTT पर रिलीज होने वाली है. ये दो जिगरी दोस्तों पर आधारित है.
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विक्रांत जल्द ही 'व्हाइट' नाम की फिल्म लेकर आ रहे हैं. इसमें वो फेमस आध्यात्मकि गुरू श्री श्री रविशंकर के किरदार में नजर आएंगे.
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विक्रांत की 'हसीन दिलरूबा 3' भी जल्द ही OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज होगी.
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विक्रांत के पास एक रोमांटिक वेब सीरीज भी है, जिसका नाम 'मुसाफिर कैफे' है. यह सीरीज नेटफ्लिक्स पर रिलीज होगी.
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