इन बंगाली फिल्मों का क्राइम-थ्रिलर देख दहल जाएगा दिल

Kavita Source: Bollywoodlife.com | Sep 02, 2024

बूमरेंग को hoichoi ओटीटी प्लेटफॉर्म पर देखा जा सता है।

हॉटस्टार और अमेजन प्राइम की फिल्म बोरबाद एक्शन और ड्रामा कूट कूटकर भरा है।

बॉस: बॉर्न टू रूल्स एक्शन और क्राइम फिल्म है। ये फिल्म अमेजन प्राइम पर है।

चैम्प स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म है, जिसमें एक्शन भी है।

दावशोम अवबोतार एक्शन थ्रिलर फिल्म है, जो अमेजन प्राइम पर आप आसानी से देख सकते हैं।

जी 5 की फिल्म किडनैप भी इस लिस्ट में है। ये फिल्म जी5 पर है।

रावण भी इसी लिस्ट में है। ये साइकोलॉजी एक्शन थ्रिलर अमेजन प्राइम पर है।

रक्ताबीच एक्शन थ्रिलर फिल्म है, जो हॉटस्टार पर है।

विंची दा साइको थ्रिलर फिल्म है, जो आपको Hoichoi पर देखने के लिए मिलेगी।

बंगाली फिल्म असुर अमेजन प्राइम और जी5 पर मौजूद है।

