Jio Hotstar पर देखें क्राइम और थ्रिल से भरपूर फिल्में, क्लाईमैक्स तो हिला देगा दिमाग

Mishra Rajivranjan Source: Bollywoodlife.com | Oct 13, 2025

रतसासन

इस क्राइम थ्रिलर फिल्म की कहानी भी आपको जियो हॉटस्टार पर मिल जाएगी.

दीवानगी

सस्पेंस और थ्रिल से भरपूर इस फिल्म की कहानी आपका दिमाग घुमा देगी. फिल्म में अजय देवगन और अक्षय खन्ना की एक्टिंग आपका दिल जीत लेंगी.

7th डे

साउथ की इस फिल्म में कूट-कूट कर सस्पेंस भरा हुआ है.

तलवार

यह फिल्म रियल लाइफ स्टोरी पर आधारित है. इसकी कहानी देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे.

मजबूर

अमिताभ बच्चन की यह फिल्म जबरदस्त हिट साबित हुई थी. इस फिल्म का सस्पेंस देखकर आप हैरान रह जाएंगा.

विक्रम वेधा

साउथ की इस ब्लॉकबस्टर फिल्म में आर. माधवन और विजय सेतुपति लीड रोल में हैं. इस फिल्म की कहानी आपको अंत तक बांधे रखती है.

दृश्यम

अजय देवगन की ये फिल्म देखकर आपका माथा घूम जाएगा. फिल्म में इतना सस्पेंस दिखाया गया है कि आपका दिमाग चकरा जाए.

