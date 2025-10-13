Jio Hotstar पर देखें क्राइम और थ्रिल से भरपूर फिल्में, क्लाईमैक्स तो हिला देगा दिमाग

इस क्राइम थ्रिलर फिल्म की कहानी भी आपको जियो हॉटस्टार पर मिल जाएगी.Source: Bollywoodlife.com
सस्पेंस और थ्रिल से भरपूर इस फिल्म की कहानी आपका दिमाग घुमा देगी. फिल्म में अजय देवगन और अक्षय खन्ना की एक्टिंग आपका दिल जीत लेंगी.Source: Bollywoodlife.com
साउथ की इस फिल्म में कूट-कूट कर सस्पेंस भरा हुआ है.Source: Bollywoodlife.com
यह फिल्म रियल लाइफ स्टोरी पर आधारित है. इसकी कहानी देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे.Source: Bollywoodlife.com
अमिताभ बच्चन की यह फिल्म जबरदस्त हिट साबित हुई थी. इस फिल्म का सस्पेंस देखकर आप हैरान रह जाएंगा.Source: Bollywoodlife.com
साउथ की इस ब्लॉकबस्टर फिल्म में आर. माधवन और विजय सेतुपति लीड रोल में हैं. इस फिल्म की कहानी आपको अंत तक बांधे रखती है.Source: Bollywoodlife.com
अजय देवगन की ये फिल्म देखकर आपका माथा घूम जाएगा. फिल्म में इतना सस्पेंस दिखाया गया है कि आपका दिमाग चकरा जाए.Source: Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!