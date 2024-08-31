ओटीटी पर देखें ये नई फिल्में और वेब सीरीज, बन जाएगा आपका वीकेंड
Aug 31, 2024
वेब सीरीज 'आईसी 814' को आप नेटफ्लिक्स पर एंजॉय कर सकते हैं।
फिल्म 'मुंज्या' डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर अवेलेबल है।
जी 5 वेब सीरीज 'इंट्रोगेशन' वीकेंड पर देखी जा सकती है।
वेब सीरीज 'कैडेट्स' जियो सिनेमा पर उपलब्ध है।
जियो सिनेमा पर 'ओनली मर्डर्स इन द बिल्डिंग' मौजूद है।
के के मेनन की वेब सीरीज 'मुर्शीद' जी 5 पर उपलब्ध है।
'नो गेन नो लव' को आप अमेजन प्राइम पर एंजॉय कर सकते हैं।
नेटफ्लिक्स पर आप 'केऑस' सीरीज देख सकते हैं।
'द रिंग्स ऑफ पॉवर' का लुत्फ आप अमेजन प्राइम पर उठा सकते हैं।
