रियल लाइफ पर बने हैं ये 10 कोरियन ड्रामा, आज ही देखें नेटफ्लिक्स पर

Bollywood Staff Source: Bollywoodlife.com | Nov 03, 2024

इंडियन ऑडियंस में कोरियन ड्रामा के लिए क्रेज दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है. मगर क्या आप जानते हैं ये 10 कोरियन ड्रामा रियल लाइफ स्टोरी से इंस्पायर हैं.

कोरियन ड्रामा 'टैक्सी' एक असली कहानी से इंस्पायर है, जो 1980 के एक बहादुर टैक्सी ड्राइवर पर बनाई गई है.

'फाइट फॉर माई वे' ड्रामा भी असली जिंदगी के किरदारों पर आधारित है, जिसमें 4 दोस्त अपने सपने और खुशी के लिए लड़ाई करते हैं.

'मूव टू हैवन' कोरियन ड्रामा में एक एस्परगर सिंड्रोम से पीड़ित युवक की कहानी दिखाई गई है.

कोरियन ड्रामा 'सिग्नल' में अलग -अलग समय के जासूस एक केस को सुलझाने के लिए वॉकी-टॉकी का सहारा लेते हैं.

साउथ कोरिया की एक लड़की गलती से नॉर्थ कोरिया जा पहुंचती है. ड्रामा 'क्रैश लैंडिंग ऑन यू' भी एक रियल लाइफ स्टोरी है.

ड्रामा 'क्वीन फॉर सेवन डेज' में डांगयोंग रानी की लव स्टोरी को दिखाया गया है. ये ड्रामा नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं.

कोरियन ड्रामा 'ह्यूम ऑफ डेथ' भी आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं. इसमें कोरिया की फर्स्ट सोप्रानो की स्टोरी को बताया है.

'रिप्ले 1988' में शहर सिओल में रह रहे पांच दोस्त और उनके परिवार की कहानी को दिखाया है.

कोरियन ड्रामा 'द ग्लोरी' नेटफ्लिक्स पर खूब हिट हुआ था. इस ड्रामा में एक स्कूल गर्ल की स्टोरी को दिखाया है.

'हवारंग: ए पोएट वॉरियर' एक हिस्टोरिकल ड्रामा है. ये नेटफ्लिक्स पर काफी हिट हुआ था.

