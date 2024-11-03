रियल लाइफ पर बने हैं ये 10 कोरियन ड्रामा, आज ही देखें नेटफ्लिक्स पर
Bollywood Staff
Source:
Bollywoodlife.com
| Nov 03, 2024
इंडियन ऑडियंस में कोरियन ड्रामा के लिए क्रेज दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है. मगर क्या आप जानते हैं ये 10 कोरियन ड्रामा रियल लाइफ स्टोरी से इंस्पायर हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
कोरियन ड्रामा 'टैक्सी' एक असली कहानी से इंस्पायर है, जो 1980 के एक बहादुर टैक्सी ड्राइवर पर बनाई गई है.
Source:
Bollywoodlife.com
'फाइट फॉर माई वे' ड्रामा भी असली जिंदगी के किरदारों पर आधारित है, जिसमें 4 दोस्त अपने सपने और खुशी के लिए लड़ाई करते हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
'मूव टू हैवन' कोरियन ड्रामा में एक एस्परगर सिंड्रोम से पीड़ित युवक की कहानी दिखाई गई है.
Source:
Bollywoodlife.com
कोरियन ड्रामा 'सिग्नल' में अलग -अलग समय के जासूस एक केस को सुलझाने के लिए वॉकी-टॉकी का सहारा लेते हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
साउथ कोरिया की एक लड़की गलती से नॉर्थ कोरिया जा पहुंचती है. ड्रामा 'क्रैश लैंडिंग ऑन यू' भी एक रियल लाइफ स्टोरी है.
Source:
Bollywoodlife.com
ड्रामा 'क्वीन फॉर सेवन डेज' में डांगयोंग रानी की लव स्टोरी को दिखाया गया है. ये ड्रामा नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
कोरियन ड्रामा 'ह्यूम ऑफ डेथ' भी आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं. इसमें कोरिया की फर्स्ट सोप्रानो की स्टोरी को बताया है.
Source:
Bollywoodlife.com
'रिप्ले 1988' में शहर सिओल में रह रहे पांच दोस्त और उनके परिवार की कहानी को दिखाया है.
Source:
Bollywoodlife.com
कोरियन ड्रामा 'द ग्लोरी' नेटफ्लिक्स पर खूब हिट हुआ था. इस ड्रामा में एक स्कूल गर्ल की स्टोरी को दिखाया है.
Source:
Bollywoodlife.com
'हवारंग: ए पोएट वॉरियर' एक हिस्टोरिकल ड्रामा है. ये नेटफ्लिक्स पर काफी हिट हुआ था.
Source:
Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!
Next: इन मूवीज की मर्डर मिस्ट्री समझने वाला कहलाएगा चाणक्य!
अगली वेब स्टोरी देखें.