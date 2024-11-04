OTT पर देखें दिमाग घुमा देने वाली सस्पेंस से भरपूर ये 10 फिल्में
Bollywood Staff
Source:
Bollywoodlife.com
| Nov 04, 2024
वेब सीरीज 'द फैमिली मैन' का तीसरा सीजन भी जल्द ही आने वाला है. इसे आप अमेजन प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं.
'सिटाडेल: हनी बन्नी' भी जल्दी ही रिलीज होने वाली है इसमें जबदस्त एक्शन सीन देखने को मिलेंगे.
फिल्म 'जाने जान' में करीना कपूर और जयदीप अहलावत ने अपनी एक्टिंग से क्या कमाल का सस्पेंस क्रिएट किया था. इसे नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं.
शाहिद कपूर की वेब सीरीज 'फर्जी' में भी जबरदस्त सस्पेंस देखने को मिला था. इसका दूसरा सीजन भी जल्दी ही अमेजन प्राइम वीडियो पर आएगा.
रियल लाइफ से जुड़ी फिल्म 'सेक्टर 36' को देखकर आपका दिमाग घूम जाएगा.
सस्पेंस से भरपूर फिल्म 'वेडनसडे' को आप नेटफ्लिक्स पर एंजॉय कर सकते हैं.
फिल्म 'रात अकेली है' में आप मसालेदार थ्रिलर को देख सकते हैं ये फिल्म नेटफ्लिक्स पर है.
नेटफ्लिक्स की फिल्म 'मिसेज सीरियल किलर' में मनोज बाजपेयी और जैकलीन फर्नांडीस की जबरदस्त परफॉर्मेंस देखकर दंग रह जाएंगे.
आदित्य रॉय कपूर और शोभिता धूलिपाला की कमाल केमेस्ट्री को फिल्म 'द नाइट मैनेजर' में एंजॉय कर सकते हैं. ये फिल्म डिज्नी हॉटस्टार पर है.
राजकुमार राव की फिल्म 'हिट: द फर्स्ट क्लास' भी आप नेटफ्लिक्स पर एंजॉय कर सकते हैं.
