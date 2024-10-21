इन 10 थ्रिलर कोरियन ड्रामा को देख पकड़ लेंगे सिर, आज ही नेटफ्लिक्स पर देखें
नेटफ्लिक्स पर कोरियन थ्रिलर सीरीज 'स्वीट होम' को देख डर से कांप जाएंगे.
नेटफ्लिक्स कि कोरियन वेब सीरीज 'हेलबाउंड' भी लोगों को खूब पसंद आ रही है. इस वेब सीरीज में जबरदस्त थ्रिल देख सकते हैं.
कोरियन फिल्म 'माई नेम' में एक्ट्रेस हान सो-ही ने जबरदस्त एक्शन किया है.
कोरियन क्राइम थ्रिलर वेब सीरीज 'ग्योंगसेओंग क्रिएचर' के दोनों सीजन को आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं.
नेटफ्लिक्स की कोरियन थ्रिलर फिल्म 'मिडनाइट' में धमाकेदार एक्शन सीन्स को देखकर दिमाग घूम जाएगा.
कोरियन क्राइम थ्रिलर फिल्म 'अनलॅाक्ड' को देख आप सोच में पड़ जाएंगे.
कोरियन फिल्म 'पैरासाइट: द ग्रे' में जबरदस्त साइंस फिक्शन के साथ-साथ आप थ्रिलर भी एंजॅाय कर सकते हैं.
नेटफ्लिक्स की धमाकेदार कोरियन सीरीज 'द साइलेंट सी' में सस्पेंस के साथ-साथ गजब का थ्रिलर भी देख सकते हैं.
फिल्म 'ए किलर पैराडॅाक्स' को देखकर आप साइको किलर्स के माइंड को समझ सकते हैं.
नेटफ्लिक्स पर ही आप कोरियन थ्रिलर फिल्म 'द चेज' भी एंजॅाय कर सकते हैं.
