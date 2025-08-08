पूर्वांचल की रंगबाजी और भौकाल दिखाती हैं ये 7 वेब सीरीज, इस वीकेंड करें एंजॉय

Mishra Rajivranjan Source: Bollywoodlife.com | Aug 08, 2025

Mirzapur

क्राइम और थ्रिल से भरपूर ये सीरीज आपको प्राइम वीडियो पर मिल जाएगी.

Source: Bollywoodlife.com

Khakee – The Bihar Chapter

इस सीरीज की कहानी बड़ी दमदार है. इसे आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं.

Source: Bollywoodlife.com

Bhaukaal

रियल लाइफ स्टोरी पर आधारित इस सीरीज को देखकर आपका माथा घूम जाएगा.

Source: Bollywoodlife.com

Raktanchal

इस सीरीज की कहानी देखकर आपका दिल दहल उठेगा. इसे आप प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं.

Source: Bollywoodlife.com

Maharani

यह धाकड़ सीरीज आपको सोनी लाइव पर मिल जाएगी.

Source: Bollywoodlife.com

Jehanabad Of Love And War

सत्ता की लड़ाई के साथ ही इस सीरीज में एक लव स्टोरी दिखाई जाती है. इसे आप सोनी लिव पर देख सकते हैं.

Source: Bollywoodlife.com

Rangbaaz

इस सीरीज में आपको गोरखपुर की देहाती पृष्टभूमि देखने को मिलेगी. इसे आप जी5 पर देख सकते हैं.

Source: Bollywoodlife.com

Thanks For Reading!

Next: अवनीत कौर का कातिलाना अवतार देख बढ़ी फैंस की धड़कनें, एक्ट्रेस ने टोन्ड फिगर फ्लॉन्ट कर बढ़ाया इंटरनेट का पारा!

 

 अगली वेब स्टोरी देखें.