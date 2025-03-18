Thriller Web Series: एक बार देखें ये 7 सस्पेंस वेब सीरीज, दिमाग वाले ही हल कर पाएंगे मिस्ट्री हल
Mishra Rajivranjan
Source:
Bollywoodlife.com
| Mar 18, 2025
लिस्ट में शामिल सारी साउथ वेब सीरीज हैं, जिन्हें आप हिंदी में देख सकते हैं.
Parasparam सीरीज की कहानी आपको हिलाकर रख देगी. ये आपको JioHotstar पर मिल जाएगी.
1000 Babies सीरीज आपको JioHotstar पर मिलेगी.
Manorathangal, इस सीरीज को आप Zee5 पर देख सकते हैं.
Hotstar पर मौजूद वेब सीरीज Nagendran’s Honeymoons आपको पसंद आएगी.
सस्पेंस और थ्रिल से भरपूर वेब सीरीज Poacher आप Prime Video पर देख सकते हैं.
Kerala Crime Files सीरीज में छुपे राज जानने के लिए आप इसे JioHotstar पर देखें.
वेब सीरीज Jai Mahendran को SonyLiv पर देख सकते हैं.
