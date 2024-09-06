सितंबर में देख डालें प्राइम वीडियो की ये अंडररेटेड फिल्में

Ankita Kumari Source: Bollywoodlife.com | Sep 06, 2024

ओटीटी प्लेटफार्म अमेजन पर कई सारी फिल्में देखने के लिए अवेलेबल है।

Source: Bollywoodlife.com

अमेजन प्राइम की कुछ फिल्में अंडररेटेड फिल्मों की लिस्ट में आती हैं।

Source: Bollywoodlife.com

विक्की कौशल की फिल्म 'मसान' अमेजन की अंडररेटेड फिल्मों में से एक है।

Source: Bollywoodlife.com

'द बिग सिक' अमेजन प्राइम की कम रेटिंग वाली फिल्म है।

Source: Bollywoodlife.com

इस लिस्ट में 2012 की थ्रिलर फिल्म 'आर्गो' भी शामिल है।

Source: Bollywoodlife.com

इस लिस्ट में 2012 की थ्रिलर फिल्म 'आर्गो' भी शामिल है।

Source: Bollywoodlife.com

ऋतिक रोशन की फिल्म 'लक्ष्य' अमेजन की अंडररेटेड फिल्म है।

Source: Bollywoodlife.com

कॉमेडी ड्रामा फिल्म 'कारवां' को भी ज्यादा रेटिंग नहीं मिली थी।

Source: Bollywoodlife.com

पैटर्सन फिल्म का नाम भी इस लिस्ट में शुमार है।

Source: Bollywoodlife.com

Thanks For Reading!

Next: गणेश चतुर्थी पर बने अंकिला लोखंडे की तरह मराठी मुलगी

 

 अगली वेब स्टोरी देखें.