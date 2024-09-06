सितंबर में देख डालें प्राइम वीडियो की ये अंडररेटेड फिल्में
Ankita Kumari
| Sep 06, 2024
ओटीटी प्लेटफार्म अमेजन पर कई सारी फिल्में देखने के लिए अवेलेबल है।
अमेजन प्राइम की कुछ फिल्में अंडररेटेड फिल्मों की लिस्ट में आती हैं।
विक्की कौशल की फिल्म 'मसान' अमेजन की अंडररेटेड फिल्मों में से एक है।
'द बिग सिक' अमेजन प्राइम की कम रेटिंग वाली फिल्म है।
इस लिस्ट में 2012 की थ्रिलर फिल्म 'आर्गो' भी शामिल है।
ऋतिक रोशन की फिल्म 'लक्ष्य' अमेजन की अंडररेटेड फिल्म है।
कॉमेडी ड्रामा फिल्म 'कारवां' को भी ज्यादा रेटिंग नहीं मिली थी।
पैटर्सन फिल्म का नाम भी इस लिस्ट में शुमार है।
