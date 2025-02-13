इस बार देखें ये 7 SonyLiv वाली सीरीज, सस्पेंस उड़ा देगा होश!
Mishra Rajivranjan Sushilkumar
Source:
Bollywoodlife.com
| Feb 13, 2025
OTT प्लेटफाॅर्म SonyLiv पर आप सस्पेंस से भरी कई कमाल की वेब सीरीज देख सकते हैं.
क्राइम से भरी सीरीज Jehanabad - Of Love & War आपको बेहद पसंद आएगी.
सीरीज Undekhi की कहानी आपका दिमाग हिला देगी.
वेब सीरीज 36 Days आपको जरूर देख लेनी चाहिए.
वेब सीरीज Tanaav एक स्पाई थ्रिलर है.
Tabbar भी कमाल की वेब सीरीज है.
SonyLiv पर आप JL50 सीरीज भी देख सकते हैं.
वेब सीरीज Scam 1992 इंडिया के बहुत बड़े स्कैम पर बनी है.
