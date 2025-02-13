इस बार देखें ये 7 SonyLiv वाली सीरीज, सस्पेंस उड़ा देगा होश!

Mishra Rajivranjan Sushilkumar Source: Bollywoodlife.com | Feb 13, 2025

OTT प्लेटफाॅर्म SonyLiv पर आप सस्पेंस से भरी कई कमाल की वेब सीरीज देख सकते हैं.

Source: Bollywoodlife.com

क्राइम से भरी सीरीज Jehanabad - Of Love & War आपको बेहद पसंद आएगी.

Source: Bollywoodlife.com

सीरीज Undekhi की कहानी आपका दिमाग हिला देगी.

Source: Bollywoodlife.com

वेब सीरीज 36 Days आपको जरूर देख लेनी चाहिए.

Source: Bollywoodlife.com

वेब सीरीज Tanaav एक स्पाई थ्रिलर है.

Source: Bollywoodlife.com

Tabbar भी कमाल की वेब सीरीज है.

Source: Bollywoodlife.com

SonyLiv पर आप JL50 सीरीज भी देख सकते हैं.

Source: Bollywoodlife.com

वेब सीरीज Scam 1992 इंडिया के बहुत बड़े स्कैम पर बनी है.

Source: Bollywoodlife.com

Thanks For Reading!

Next: ये हैं प्राइम वीडियोज और नेटफ्लिक्स की सबसे बेहतरीन वेब सीरीज, सस्पेंस घुमा देगा सिर

 

 अगली वेब स्टोरी देखें.