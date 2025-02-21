ये हैं साउथ की सबसे खतरनाक क्राइम थ्रिलर फिल्में, प्राइम वीडियोज पर देखें हिंदी वर्जन

Pratibha Gaur Source: Bollywoodlife.com | Feb 21, 2025

'कुरुक्कु' फिल्म का सस्पेंस आपकी खोपड़ी को पूरी तरह से भिन्ना देगा. इस फिल्म को आप हिंदी में प्राइम वीडियोज पर देख सकते हैं.

Source: Bollywoodlife.com

तेलुगु फिल्म 'मर्डर' का हिंदी वर्जन प्राइम वीडियोज पर उपलब्ध है.

Source: Bollywoodlife.com

प्राइम वीडियोज पर हिंदी में 'कुरुति' जरूर देखें.

Source: Bollywoodlife.com

साउथ की फिल्म 'मिमाम्सा' का हिंदी वर्जन भी प्राइम वीडियोज पर उपलब्ध है.

Source: Bollywoodlife.com

'पाड़ा' फिल्म क्राइम और सस्पेंस से भरपूर है. इसका हिंदी वर्जन आपको प्राइम वीडियोज पर मिल जाएगा.

Source: Bollywoodlife.com

सीताराम बिनॉय केस नंबर 18, यह फिल्म भी प्राइम वीडियोज पर जरूर देखें.

Source: Bollywoodlife.com

वी1 द अनसॉल्वड मर्डर केस, यह फिल्म हिंदी में प्राइम वीडियोज पर उपलब्ध है.

Source: Bollywoodlife.com

'व्रिथरा' फिल्म, आप प्राइम वीडियोज पर हिंदी डब वर्जन में देख सकते हैं.

Source: Bollywoodlife.com

Thanks For Reading!

Next: जब 'बिहार की बहू' के नाम से मशहूर हुई थीं श्वेता तिवारी, जानिए क्यों पगला गए थे फैंस

 

 अगली वेब स्टोरी देखें.