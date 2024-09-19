पार्टनर हो गई है नाराज? नेटफ्लिक्स पर दिखा डालें ये 8 रोमांटिक फिल्में
ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर कई रोमांटिक फिल्में रिलीज होती है।
शाहरुख खान और सुष्मिता स्टारर फिल्म 'मैं हूं ना' में दोनों की केमिस्ट्री को खूब पंसद किया गया था।
रणबीर-श्रद्धा की फिल्म 'तू झूठी मैं मक्कार' में दोनों की ऑनस्क्रीन रोमांटिक जोड़ी खूब जंची थी।
रणबीर कपूर और दीपिका पादुकोण स्टारर 'ये जवानी है दीवानी' को यंग ऑडियंस ने खूब पसंद किया था।
कटरीना कैफ-ऋतिक रोशन की फिल्म 'जिदंगी ना मिलेगी दोबारा' में दोनों की सिजलिंग केमिस्ट्री ने धमाल मचा दिया था।
नेटफ्लिक्स फिल्म 'ड्रीम गर्ल 2' में आयुष्मान खुराना के किरदार पूजा को खूब पंसद किया गया था ।
रोमांटिक कॅामेडी फिल्म 'चुप-चुप के' में शाहिद और करीना की जोड़ी को ऑडियंस ने अच्छा रिस्पॉन्स दिया था।
फिल्म 'दिल धड़कने दो' में रणवीर-अनुष्का के किरदार ने लोगों का दिल जीत लिया था।
'कुछ कुछ होता है' में शाहरुख-काजोल की जोड़ी अब भी लोगों को खूब पंसद आती है।
