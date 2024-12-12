हिम्मत है तो देखकर बताएं खून-खराबे से भरी Sony Liv की ये थ्रिलर फिल्में, 9वीं है सबसे खतरनाक

Pratibha Gaur Source: Bollywoodlife.com | Dec 12, 2024

'अंताक्षरी' फिल्म का सस्पेंस आपके दिमाग को हिलाकर रख देगा.

Source: Bollywoodlife.com

आप सोनी लिव पर 'ब्लफ मास्टर' फिल्म देखने की हिम्मत बिल्कुल भी ना करें.

Source: Bollywoodlife.com

सोनी लिव पर मौजूद 'ईशो' फिल्म क्राइम और सस्पेंस से भरी है.

Source: Bollywoodlife.com

साई पल्लवी की 'गार्गी' फिल्म देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे.

Source: Bollywoodlife.com

'इस्मार्ट शंकर' फिल्म को भी आप सोनी लिव पर देख सकते हैं.

Source: Bollywoodlife.com

इस लिस्ट में 'थलावन' का नाम भी शामिल है.

Source: Bollywoodlife.com

'थांबी' फिल्म में भी जबरदस्त सस्पेंस और थ्रिलर देखने को मिलेगा.

Source: Bollywoodlife.com

आप अमिताभ बच्चन की 'वजीर' फिल्म भी सोनी लिव पर देख सकते हैं.,

Source: Bollywoodlife.com

Thanks For Reading!

Next: Pushpa 2 ने बनाया अनोखा 30-30-30-30-30-30-30 रिकॉर्ड, जानिए क्या है ये कारनामा

 

 अगली वेब स्टोरी देखें.