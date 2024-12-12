हिम्मत है तो देखकर बताएं खून-खराबे से भरी Sony Liv की ये थ्रिलर फिल्में, 9वीं है सबसे खतरनाक
Dec 12, 2024
'अंताक्षरी' फिल्म का सस्पेंस आपके दिमाग को हिलाकर रख देगा.
आप सोनी लिव पर 'ब्लफ मास्टर' फिल्म देखने की हिम्मत बिल्कुल भी ना करें.
सोनी लिव पर मौजूद 'ईशो' फिल्म क्राइम और सस्पेंस से भरी है.
साई पल्लवी की 'गार्गी' फिल्म देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे.
'इस्मार्ट शंकर' फिल्म को भी आप सोनी लिव पर देख सकते हैं.
इस लिस्ट में 'थलावन' का नाम भी शामिल है.
'थांबी' फिल्म में भी जबरदस्त सस्पेंस और थ्रिलर देखने को मिलेगा.
आप अमिताभ बच्चन की 'वजीर' फिल्म भी सोनी लिव पर देख सकते हैं.,
