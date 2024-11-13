तमिल की इन 9 फिल्मों ने बनाया शिवकार्तिकेयन को सुपरस्टार, आज ही देखें OTT पर
| Nov 13, 2024
साउथ इंडस्ट्री के एक्टर शिवकार्तिकेयन अपनी OTT की इन फिल्मों से सुपरस्टार बन गए हैं.
शिवकार्तिकेयन की फिल्म 'मावीरान' को आप अमेजन प्राइम वीडियो पर एंजॉय कर सकते हैं.
शिवकार्तिकेयन की कॉमेडी फिल्म 'डॉन' ने बढ़िया कमाई की थी. ये मूवी नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है.
कॉमेडी एक्शन फिल्म 'डॉक्टर' में शिवकार्तिकेयन को ऑडियंस ने खूब पसंद किया था. इसे नेटफ्लिक्स पर एंजॉय कर सकते हैं.
शिवकार्तिकेयन की स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म 'कन्ना' ने बॉक्स ऑफिस पर खूब कमाई की थी. ये मूवी प्राइम वीडियो पर अवेलेबल है.
तमिल फिल्म 'हीरो' को आप OTT Aha पर एंजॉय कर सकते हैं. ये शिवकार्तिकेयन की हिट फिल्मों में से एक है.
शिवकार्तिकेयन की फिल्म 'अरमान' 11 दिसंबर को OTT नेटफ्लिक्स पर रिलीज होने वाली है.
फैमिली ड्रामा फिल्म 'इथिर नीचल' OTT प्लेटफॉर्म हॉटस्टार पर अवेलेबल है.
शिवकार्तिकेयन की रोमांटिक कॉमेडी फिल्म 'प्रिंस' भी खूब पसंद की गई थी. इसे हॉटस्टार पर देख सकते हैं.
तमिल फिल्म 'वेलाइकरन' में शिवकार्तिकेयन ने धांसू एक्शन किया है. इस फिल्म को हॉटस्टार पर देख सकते हैं.
