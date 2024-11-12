नेटफ्लिक्स की इन 10 तमिल फिल्मों को देख पड़ जाएंगे सोच में, सस्पेंस और थ्रिलर से हैं भरपूर
Source:
Bollywoodlife.com
| Nov 12, 2024
फिल्म 'महाराजा' में विजय सेतुपति की एक्टिंग ने कमाल का सस्पेंस क्रिएट किया है.
तमिल फिल्म 'इराइवन' में धांसू थ्रिलर को देखकर आपका दिमाग घूम जाएगा.
तापसी पन्नू की तमिल फिल्म 'गेम ओवर' में खतरनाक थ्रिलर देखकर आप चौंक जाएंगे.
विजय सेतुपति और कटरीना कैफ की तमिल फिल्म 'मैरी क्रिसमस' में जबरदस्त सस्पेंस है.
तमिल फिल्म 'विसरणाई' में धमाकेदार थ्रिलर को एंजॉय कर सकते हैं.
थलपति विजय की फिल्म 'बीस्ट' में जबदस्त एक्शन और सस्पेंस को देख सकते हैं.
तमिल फिल्म 'रांगी' में कई ऐसे बढ़िया थ्रिलर सीन हैं जिन्हें देखकर आपको मजा आ जाएगा.
फिल्म 'मर्सल' में थलपति विजय के धमाकेदार एक्शन सीन देखकर आपके होश उड़ जाएंगे.
एक्ट्रेस नयनतारा की फिल्म 'अनामिका' मिस्ट्री और थ्रिलर से भरपूर है.
जबरदस्त सस्पेंस और थ्रिलर एंजॉय करना है तो तमिल फिल्म 'अंधघरम' नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं.
