आपके दिलों-दिमाग को हिलाकर रख देंगी Zee5 पर मौजूद ये थ्रिलर फिल्में
Pratibha Gaur
| Oct 12, 2024
यामी गौतम की 'लॉस्ट' मूवी को आप जी5 पर देख सकते हैं.
'केदम' फिल्म में आपको जबरदस्त थ्रिलर देखने को मिलेगा.
हर्षवर्धन राणे की फिल्म 'तैश' मूवी में भी भर-भरकर थ्रिलर दिखाया गया है.
फरहान खान की 'मदारी' फिल्म को भी आप जी5 पर देख सकते हैं.
'द गांधी मर्डर' को भी आप जी5 पर देख सकते हैं.
'काशी इन सर्च' फिल्म में जबरदस्त थ्रिलर देखने को मिलेगा.
'नेल पोलिस' फिल्म भी आपको खूब एंटरटेन करेगी.
आप जी5 पर थलापति विजय की 'मास्टर' फिल्म को भी देख सकते हैं.
'वायरस' फिल्म में भी खूब सस्पेंस देखने को मिलेगा.
