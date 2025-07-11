Jio Hotstar और Prime पर गदर काट रही हैं ये सस्पेंस-थ्रिलर मूवीज

Mishra Rajivranjan Source: Bollywoodlife.com | Jul 11, 2025

Golam

Prime Video पर मौजूद इस फिल्म में एक कंपनी के बॉस का मर्डर हो जाता है. फिल्म का सस्पेंस और क्लाइमेक्स आपको चौंकाकर रख देगा.

Yavanika

1982 में आई इस मिस्ट्री थ्रिलर को देखकर आपका माथा घूम जाएगा. इसे आप Jio Hotstar पर फ्री में देख सकते हैं.

Kishkindha Kaandam

Jio Hotstar पर मौजूद इस फिल्म की कहानी आपकी रूह कंपा देगी.

Sookshmadarshini

इस फिल्म की कहानी कमाल की है. इसे आप Jio Hotstar पर देख सकते हैं.

Bougainvillea

इस फिल्म की कहानी में भयानक राज सामने आता है. इसे आप Sony Liv पर देख सकते हैं.

Aattam (The Play)

सस्पेंस और थ्रिल से भरपूर ये फिल्म आपको Prime Video पर मिलेगी. वीकेंड पर समय निकालकर एक बार जरूर देख लें.

Oppam

यह एक मर्डर मिस्ट्री फिल्म है, जो आपको Jio Hotstar पर मिल जाएगी.

