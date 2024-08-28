सोनी लिव की इन 9 फिल्मों का दमदार एक्शन देख मुंह से निकलेगा 'बवाल'

Pratibha Gaur Source: Bollywoodlife.com | Aug 28, 2024

जॉन अब्राहम की 'रॉकी हैंडसम' में जबरदस्त एक्शन दिखाया गया है।

Source: Bollywoodlife.com

अजागजअंतरम, फिल्म में भी आपको भरपूर एक्शन देखने को मिलेगा।

Source: Bollywoodlife.com

अल्लू अर्जुन की 'मैं हूं लकी द रेसर' फिल्म में भी जबरदस्त एक्शन दिखाया गया है।

Source: Bollywoodlife.com

'अश्वमेधम' फिल्म का एक्शन आपके होश उड़ा देगा।

Source: Bollywoodlife.com

'बेबी ड्राइवर' फिल्म को आप सोनी लिव पर देख सकते हैं।

Source: Bollywoodlife.com

'शेरू' फिल्म में खूब ड्रामा और जबरदस्त एक्शन मौजूद है।

Source: Bollywoodlife.com

'रुद्र अवतार' फिल्म में आपको खूब एक्शन देखने को मिलेगा।

Source: Bollywoodlife.com

आप सोनी लिव पर 'मैन इन ब्लैक' भी देख सकते हैं।

Source: Bollywoodlife.com

नितिन की फिल्म 'चेक' में भी जबरदस्त एक्शन दिखाया गया है।

Source: Bollywoodlife.com

Thanks For Reading!

Next: रुबीना के बर्थडे पर फोटोग्राफर बने अभिनव

 

 अगली वेब स्टोरी देखें.