सोनी लिव की इन 9 फिल्मों का दमदार एक्शन देख मुंह से निकलेगा 'बवाल'
Pratibha Gaur
Source:
Bollywoodlife.com
| Aug 28, 2024
जॉन अब्राहम की 'रॉकी हैंडसम' में जबरदस्त एक्शन दिखाया गया है।
अजागजअंतरम, फिल्म में भी आपको भरपूर एक्शन देखने को मिलेगा।
अल्लू अर्जुन की 'मैं हूं लकी द रेसर' फिल्म में भी जबरदस्त एक्शन दिखाया गया है।
'अश्वमेधम' फिल्म का एक्शन आपके होश उड़ा देगा।
'बेबी ड्राइवर' फिल्म को आप सोनी लिव पर देख सकते हैं।
'शेरू' फिल्म में खूब ड्रामा और जबरदस्त एक्शन मौजूद है।
'रुद्र अवतार' फिल्म में आपको खूब एक्शन देखने को मिलेगा।
आप सोनी लिव पर 'मैन इन ब्लैक' भी देख सकते हैं।
नितिन की फिल्म 'चेक' में भी जबरदस्त एक्शन दिखाया गया है।
