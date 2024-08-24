डर का खौफनाक चेहरा दिखाएंगी नेटफ्लिक्स पर मौजूद ये हॉरर फिल्में

Pratibha Gaur Source: Bollywoodlife.com | Aug 24, 2024

तृप्ति डिमरी की 'कला' में आपको जबरदस्त डर का सामना करना पड़ेगा।

Source: Bollywoodlife.com

राधिका आप्टे की 'घोल' को देख आप डर से कांपने लगेंगे।

'बुलबुल' फिल्म देखकर आपको बहुत डर लगेगा।

आर माधवन की 'शैतान' फिल्म में काला जादू दिखाया गया है।

'द बॉडी' फिल्म को आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं।

'भूल भुलैया 2' में दो जुड़वा बहनों की कहानी दिखाई गई है।

'बेताल' फिल्म को देखकर आपको खूब डर लगेगा।

शबाना आजमी की 'काली कुही' में आप हॉरर का सामना करेंगे।

आप 'टाइपराइटर' फिल्म भी नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं।

