ओटीटी पर मिलेगा इन मलयालम फिल्मों का हिंदी डब वर्जन, जरूर करें एंजॉय
Pratibha Gaur
Source:
Bollywoodlife.com
| May 02, 2025
अंजाम पथिरा, इस मलयालम फिल्म को आप जियो हॉटस्टार या फिर एमएक्स प्लेयर पर हिंदी में देख सकते हैं.
गोलम, यह फिल्म अमेजन प्राइम वीडियोज पर हिंदी में उपलब्ध है.
जोसेफ, इस मलयालम फिल्म का हिंदी वर्जन भी आप प्राइम वीडियोज पर देख सकते हैं.
कासरगोल्ड, इस मलयालम फिल्म का हिंदी वर्जन नेटफ्लिक्स पर देखा जा सकता है.
कुरुति, यह फिल्म भी हिंदी में अमेजन प्राइम वीडियोज पर अवेलेबल है.
ऑपरेशन जावा, यह फिल्म जी5 पर हिंदी में देखी जा सकती है.
पुलीमाडा, यह फिल्म भी हिंदी में नेटफ्लिक्स पर उपलब्ध है.
ममूटी की फिल्म टर्बो को आप सोनी लिव पर हिंदी में देख सकते हैं.
