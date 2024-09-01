इन मलयालम फिल्मों की मिस्ट्री सुलझाने में उलझ जाएगा आपका दिमाग

Pratibha Gaur Source: Bollywoodlife.com | Sep 01, 2024

'धूमम' फिल्म को आप अहा वीडियो पर देख सकते हैं।

Source: Bollywoodlife.com

'कुरुति' फिल्म को आप प्राइम वीडियोज पर देख सकते हैं।

Source: Bollywoodlife.com

नेटफ्लिक्स पर आप मिस्ट्री से भरपूर 'कापा' फिल्म देख सकते हैं।

Source: Bollywoodlife.com

'7th डे' डिज्नी+हॉटस्टार पर उपलब्ध है।

Source: Bollywoodlife.com

'छब्बार' फिल्म सोनी लिव पर उपलब्ध है।

Source: Bollywoodlife.com

'पाकालुम पथिरावम' फिल्म को आप जी5 पर देख सकते हैं।

Source: Bollywoodlife.com

'रोसछाछ' फिल्म को आप हॉटस्टार पर देख सकते हैं।

Source: Bollywoodlife.com

'आरडीएक्स', यह मलयालम फिल्म नेटफ्लिक्स पर उपलब्ध है।

Source: Bollywoodlife.com

रजनीकांत की 'काला' फिल्म डिज्नी+हॉटस्टार पर उपलब्ध है।

Source: Bollywoodlife.com

Thanks For Reading!

Next: इन वेब सीरीज-मूवीज में गैंगस्टर्स की क्रूरता देख सहम गए थे लोग

 

 अगली वेब स्टोरी देखें.