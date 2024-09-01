इन मलयालम फिल्मों की मिस्ट्री सुलझाने में उलझ जाएगा आपका दिमाग
'धूमम' फिल्म को आप अहा वीडियो पर देख सकते हैं।
'कुरुति' फिल्म को आप प्राइम वीडियोज पर देख सकते हैं।
नेटफ्लिक्स पर आप मिस्ट्री से भरपूर 'कापा' फिल्म देख सकते हैं।
'7th डे' डिज्नी+हॉटस्टार पर उपलब्ध है।
'छब्बार' फिल्म सोनी लिव पर उपलब्ध है।
'पाकालुम पथिरावम' फिल्म को आप जी5 पर देख सकते हैं।
'रोसछाछ' फिल्म को आप हॉटस्टार पर देख सकते हैं।
'आरडीएक्स', यह मलयालम फिल्म नेटफ्लिक्स पर उपलब्ध है।
रजनीकांत की 'काला' फिल्म डिज्नी+हॉटस्टार पर उपलब्ध है।
