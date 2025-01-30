सीट से हिलने नहीं देगा इन मलयालम फिल्मों का सस्पेंस, ओटीटी पर देखें हिंदी डब्ड वर्जन

Pratibha Gaur Source: Bollywoodlife.com | Jan 30, 2025

आप मलयालम फिल्म 'कोरोना पेपर्स' का हिंदी डब्ड वर्जन डिज्नी+हॉटस्टार पर देख सकते हैं.

'अंजाम पथिरा' का हिंदी डब वर्जन आप जियो सिनेमा पर देख सकते हैं.

गोलम, इस मलयालम फिल्म का हिंदी डब वर्जन प्राइम वीडियोज पर उपलब्ध है.

आप जोसेफ का हिंदी डब वर्जन भी प्राइम वीडियोज पर देख सकते हैं.

कासरगोल्ड, फिल्म का हिंदी डब वर्जन आपको नेटफ्लिक्स पर मिल जाएगा.

सस्पेंस और थ्रिलर से भरपूर 'कुरुति' फिल्म को आप प्राइम वीडियोज पर देख सकते हैं.

आप जी5 पर 'ऑपरेशन जावा' का हिंदी डब वर्जन देख सकते हैं.

पुलिमाड़ा, का हिंदी डब वर्जन आपको नेटफ्लिक्स पर मिल जाएगा.

टर्बो फिल्म का हिंदी डब वर्जन आप सोनी लिव पर देख सकते हैं.

