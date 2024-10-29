'भूल भुलैया 3' से पहले विद्या बालन की देख डालें ये फिल्में, यादगार बन जाएगा दिवाली वीकेंड

Ankita Kumari Source: Bollywoodlife.com | Oct 29, 2024

विद्या बालन की फिल्म 'कहानी' अमेजन प्राइम पर उपलब्ध है.

2011 की फिल्म 'द डर्टी पिक्चर' जियो सिनेमा पर मौजूद है.

अमेजन प्राइम पर आप फिल्म 'भूल भुलैया' के पहले पार्ट का लुत्फ उठा सकते हैं.

विद्या बालन की फिल्म 'नो वन किल्ड जेसिका' नेटफ्लिक्स पर देखी जा सकती है.

2015 में रिलीज हुई फिल्म 'हमारी अधूरी कहानी' अमेजन प्राइम पर अवेलेबल है.

जी 5 पर आप विद्या बालन की फिल्म 'मिशन मंगल' देख सकते हैं.

आप अमेजन प्राइम पर फिल्म 'शादी के साइड इफेक्ट्स' को एन्जॉय कर सकते हैं.

सोनी लिव पर विद्या बालन की फिल्म 'तीन' उपलब्ध है.

ओटीटी प्लेटफॉर्म अमेजन प्राइम पर विद्या की फिल्म 'शेरनी' देखी जा सकती है.

