नेटफ्लिक्स की इन फिल्मों में खूब दिखाई गई चीर-फाड़
Pratibha Gaur
| Aug 29, 2024
बॉबी देओल की 'क्लास ऑफ 83' में बहुत खून खराबा दिखाया गया है।
आयुष्मान खुराना की 'आर्टिकल 15' भी खूब खून खराबे से भरी हुई हैं।
आप नेटफ्लिक्स पर भूमि पेडनेकर की 'भक्षक' देख सकते हैं।
रणबीर कपूर की 'एनिमल' में भी खूब खून खराबा दिखाया गया है।
आप शाहिद कपूर की 'हैदर' भी देख सकते हैं।
प्रभास की 'सालार: पार्ट 1' में भी बहुत खून-खराबा दिखाया गया है।
आदित्य रॉय कपूर की 'मलंग' का नाम भी इस लिस्ट में शामिल है।
कृति सेनन की 'पानीपत' में भी खूब मार काट दिखाई गई है।
'वध' फिल्म देखकर आपका दिमाग चकरा जाएगा।
