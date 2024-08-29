नेटफ्लिक्स की इन फिल्मों में खूब दिखाई गई चीर-फाड़

Pratibha Gaur Source: Bollywoodlife.com | Aug 29, 2024

बॉबी देओल की 'क्लास ऑफ 83' में बहुत खून खराबा दिखाया गया है।

Source: Bollywoodlife.com

आयुष्मान खुराना की 'आर्टिकल 15' भी खूब खून खराबे से भरी हुई हैं।

Source: Bollywoodlife.com

आप नेटफ्लिक्स पर भूमि पेडनेकर की 'भक्षक' देख सकते हैं।

Source: Bollywoodlife.com

रणबीर कपूर की 'एनिमल' में भी खूब खून खराबा दिखाया गया है।

Source: Bollywoodlife.com

आप शाहिद कपूर की 'हैदर' भी देख सकते हैं।

Source: Bollywoodlife.com

प्रभास की 'सालार: पार्ट 1' में भी बहुत खून-खराबा दिखाया गया है।

Source: Bollywoodlife.com

आदित्य रॉय कपूर की 'मलंग' का नाम भी इस लिस्ट में शामिल है।

Source: Bollywoodlife.com

कृति सेनन की 'पानीपत' में भी खूब मार काट दिखाई गई है।

Source: Bollywoodlife.com

'वध' फिल्म देखकर आपका दिमाग चकरा जाएगा।

Source: Bollywoodlife.com

Thanks For Reading!

Next: ब्रेकअप के बाद दिव्यांका त्रिपाठी ने किया था जादू टोना

 

 अगली वेब स्टोरी देखें.