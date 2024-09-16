कॉलेज में बनना है सीनियर्स का दुलारा? तुरंत देख डालें ये फिल्में
Ankita Kumari
| Sep 16, 2024
कॉलेज फिल्म 'छिछोरे' आप डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर एन्जॉय कर सकते हैं।
अमेजन प्राइम पर 'थ्री ईडियट्स' फिल्म देखी जा सकती है।
'स्टूडेंट ऑफ द ईयर' फिल्म नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है।
कॉलेज ड्रामा फिल्म 'यारियां' अमेजन प्राइम पर मौजूद है।
नेटफ्लिक्स पर आप 'कुछ कुछ होता है' फिल्म को अपने दोस्तों के साथ एन्जॉय कर सकते हैं।
शाहरुख खान की फिल्म 'मोहब्बतें' नेटफ्लिक्स पर उपलब्ध है।
'फुकरे' फिल्म के तीनों पार्ट्स को अमेजन प्राइम पर देखा जा सकता है।
कॉलेज ड्रामा फिल्म 'मैं हूं ना' नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है।
जियो सिनेमा पर मौजूद 'एक्सेप्टेड' भी कॉलेज मूवी है।
