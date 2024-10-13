Netflix पर जरूर देखें ये 9 मिस्ट्री थ्रिलर फिल्में
Pratibha Gaur
| Oct 13, 2024
दिव्या खोसला की फिल्म 'सवि' मिस्ट्री से भरपूर है.
'खुफिया' फिल्म में खूब सारा सस्पेंस और मिस्ट्री मौजूद है.
नवाजुद्दीन सिद्दीकी की फिल्म 'रात अकेली है' नेटफ्लिक्स पर जरूर देखें.
भूमि पेडनेकर की 'भक्षक' फिल्म देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे.
अमिताभ और तापसी की 'बदला' फिल्म आपके दिमाग को उलझाकर रख देगी.
'धोखा: राउंड द कॉर्नर' ये फिल्म आप नेटफ्लिक्स पर जरूर देखें
नील नितिन मुकेश की 'बायपास रोड' भी मिस्ट्री और थ्रिलर से भरपूर है.
'मैरी क्रिसमस' फिल्म देखकर आपके होश उड़ जाएंगे.
भूमि पेडनेकर की 'अफवाह' फिल्म भी नेटफ्लिक्स पर जरूर देखें.
