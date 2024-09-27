जी5 पर देखें ये मिस्ट्री थ्रिलर फिल्में
Pratibha Gaur
| Sep 27, 2024
'द ताशकंद फाइल्स' भारत के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के मर्डर पर बनी है.
तापसी पन्नू की 'ब्लरर' फिल्म देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे.
मराठी फिल्म 'लपाछप्पी' में जबरदस्त सस्पेंस दिखाया गया है.
इस लिस्ट में विद्या बालन की फिल्म 'कहानी 2' का नाम भी शामिल है.
'36 फार्महाउस' फिल्म की मिस्ट्री सुलझाने में आपका दिमाग खराब हो जाएगा.
'अतीत' फिल्म देखकर आपकी रूह कांप जाएगी.
मौनी रॉय की 'लंदन कॉन्फिडेंशियल' जी5 पर जरूर देखें.
राजीव खंडेलवाल की फिल्म 'सम्राट एंड को' में जबरदस्त सस्पेंस दिखाया गया है.
'धुरुवंगल पथिनारू' फिल्म आपको जरूर देखनी चाहिए.
