ओटीटी पर पार्टनर संग देख डालें ये रोमांटिक फिल्में, कहानी देख आप भी हो जाएंगे इमोशनल

Shreya Pandey Source: Bollywoodlife.com | Apr 21, 2025

‘दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे’ एक आइकॉनिक फिल्म है. इसे आप अमेजन प्राइम पर देख सकते हैं.

‘कुछ कुछ होता है’ शाहरुख काजोल और रानी मुखर्जी की शानदार फिल्म है. इसे आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं.

‘जब वी मेट’ एक रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है. इसे आप अमेजन प्राइम पर देख सकते हैं.

‘ये जवानी है दीवानी’ में ट्रेवल और शानदार लव स्टोरी दिखाई गई है. इसे आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं.

‘तमाशा’ फिल्म भी बहुत शानदार फिल्म है. इसे आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं.

‘दिल धड़कने दो’ फिल्म में अनुष्का शर्मा और रणवीर सिंह ने शानदार एक्टिंग की है. इसे आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं.

‘लव आज कल’ में सैफ अली खान और दीपिका पादुकोण की प्रेम कहानी है. इसे आप हॉटस्टार पर देख सकते हैं.

