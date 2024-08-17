साउथ की इन सस्पेंस फिल्मों का ट्विस्ट देखकर चौंक जाओगे आप
Pratibha Gaur
साउथ के सुपरस्टार 'कार्थी' की फिल्म 'कैथी' को आप प्राइम वीडियोज पर देख सकते हैं।
थलापति विजय की फिल्म 'लियो' नेटफ्लिक्स पर उपलब्ध है।
'रत्सासन' फिल्म को आप हॉटस्टार पर देख सकते हैं।
'जय भीम' फिल्म डिज्नी+हॉटस्टार पर उपलब्ध है।
ऋषभ शेट्टी की फिल्म 'कंतारा' को आप प्राइम वीडियोज पर देख सकते हैं।
'पोर थोजिल' फिल्म को आप सोनी लिव पर देख सकते हैं।
'इंस्पेक्टर ऋषि' प्राइम वीडियोज पर उपलब्ध है।
नानी की 'दशहरा' फिल्म नेटफ्लिक्स पर उपलब्ध है।
'इरत्ता' मूवी को आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं।
