हिंदी में देख डालें साउथ की ये सस्पेंस मूवीज, OTT पर मचा रही हैं गदर

यह एक कमाल की साइकोलॉजिकल थ्रिलर फिल्म है, जिसे आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं.Source: Bollywoodlife.com
यह एक शानदार एक्शन और मिस्ट्री फिल्म है.Source: Bollywoodlife.com
अंजलि नाम की सीबीआई ऑफिसर एक खतरनाक सीरियल किलर से पंगा लेती है.Source: Bollywoodlife.com
यह एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर है, जिसकी कहानी आपका माथा घुमा देगी.Source: Bollywoodlife.com
मर्डर मिस्ट्री के साथ ही इस फिल्म में कॉमेडी भी है.Source: Bollywoodlife.com
फिल्म एक पत्रकार के इर्द-गिर्द घूमती है, जो बाद में कई खुलासे करता है.Source: Bollywoodlife.com
इस फिल्म में एक के बाद एक बच्चे गायब होते हैं, जिनकी खोज में कई रहस्यमय खुलासे होते हैं.Source: Bollywoodlife.com
