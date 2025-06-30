हिंदी में देख डालें साउथ की ये सस्पेंस मूवीज, OTT पर मचा रही हैं गदर

Mishra Rajivranjan Source: Bollywoodlife.com | Jun 30, 2025

Hit: The Third Case

यह एक कमाल की साइकोलॉजिकल थ्रिलर फिल्म है, जिसे आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं.

Yevadu

यह एक शानदार एक्शन और मिस्ट्री फिल्म है.

Anjali CBI

अंजलि नाम की सीबीआई ऑफिसर एक खतरनाक सीरियल किलर से पंगा लेती है.

Rakshasudu

यह एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर है, जिसकी कहानी आपका माथा घुमा देगी.

Agent Sai Srinivasa Athreya

मर्डर मिस्ट्री के साथ ही इस फिल्म में कॉमेडी भी है.

Arjun Suravaram

फिल्म एक पत्रकार के इर्द-गिर्द घूमती है, जो बाद में कई खुलासे करता है.

Kshanam

इस फिल्म में एक के बाद एक बच्चे गायब होते हैं, जिनकी खोज में कई रहस्यमय खुलासे होते हैं.

