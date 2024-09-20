नेटफ्लिक्स पर छाईं ये तेलुगु फिल्में, देखें हिंदी डब्ड वर्जन
Pratibha Gaur
| Sep 20, 2024
नानी की 'दशहरा' फिल्म में आपको जबरदस्त एक्शन देखने को मिलेगा।
प्रभास की 'कल्कि 2898एडी' का हिंदी डब्ड वर्जन आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं।
तेलुगु फिल्म 'बडी' में भी जबरदस्त सस्पेंस देखने को मिलेगा।
प्रभास की 'सालार: पार्ट 1' फिल्म जबरदस्त एक्शन से भरी है।
राम चरण और जूनियर एनटीआर की 'आरआरआर' को भी आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं।
'इंडियन 2' का हिंदी डब्ड वर्जन भी नेटफ्लिक्स पर उपलब्ध है।
'गैंग्स ऑफ गोदावरी' में जमकर मार-काट दिखाई गई है।
'भजे वायु वेगम' यह फिल्म भी हिंदी में नेटफ्लिक्स पर मौजूद है।
'थिमारुसु' फिल्म आपको बहुत पसंद आएगी।
महेश बाबू की 'गुंटुर कारम' फिल्म आपको बहुत पसंद आएगी।
